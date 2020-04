Coronavirus: Fratoianni, orgoglioso delle mie foto che pubblica Salvini'

Social

Video Elettra Lamborghini, esercizi davanti allo specchio per rassodare il Lato B: "Ma qua esce tutto"

"Per le mie chiappette". Come al solito non usa mezzi termini Elettra Lamborghini nel postare il suo nuovo video. Questa volta la cantante ed ereditiera mostra a fan e follower gli esercizi per mantenere sodo il suo Lato B. Ripetuti esercizi davanti allo specchio, indossando pantaloncini super attillati e un top stretto per contenere il suo prosperoso seno. "Qua esce tutto", sussurra ad un certo ...