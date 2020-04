Coronavirus: Fico, 'ora emergenza, poi dibattito su sanità e tasse'

(Adnkronos) - Il contributo di solidarietà per far fronte all'emergenza coronavirus "è una proposta, si dibatte, ce ne sono tante, io adesso mi focalizzerei molto di più su ciò che dobbiamo fare da qui ai prossimi giorni, soprattutto rispetto al dialogo con l'Europa, al Consiglio europeo prossimo". Così come "i dibattiti su sanità nazionale, sanità regionale, sono cose che vanno rimandate a dopo, quando saremo in grado di affrontarle in modo tranquillo". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite di 'Un giorno da pecora', su Radiouno Rai.