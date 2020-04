Coronavirus: Fico, 'nonostante polemiche c'è unità nazionale'

Cirio: "Da Cuba task-force medici per combattere Covid"

(Agenzia Vista) Torino, 13 aprile 2020 Cirio: "Da Cuba task-force medici per combattere Covid" La squadra di medici cubani arrivata in Piemonte. La task-force, nonostante la totale mancanza in questo momento di voli da L'Avana verso l’Europa, è arrivata con un Boeing 767 della compagnia Blue Panorama messo a disposizione grazie al sostegno di Lavazza e della Fondazione Specchio dei tempi, che ...