Coronavirus: in Lombardia 'lento decremento' terapia intensiva, ieri 2 ricoveri

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - "Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in Lombardia è in lento decremento, e mostra una diminuzione dei casi più gravi". Lo ha spiegato Danilo Cereda, dell'Unità di crisi della Regione Lombardia, mostrando alcuni grafici durante la diretta Facebook. Secondo gli ultimi dati della Regione, ieri i nuovi ricoveri in terapia intensiva sono stati 2, per un totale di 1.176 posti occupati.

"Il problema è che coloro che entrano restano in terapia intensiva per molto tempo", ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, intervenendo sul tema.