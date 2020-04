Coronavirus: Rossi, 'un libera tutti può diventare un disastro' (2)

(Adnkronos) - Le prime valutazioni "vanno fatte sulla sicurezza e sul piano della concorrenza internazionale. Le aziende più esposte devono aprire prima, ma non tutte insieme. Ho chiesto all'Irpet (Istituto regionale per la programmazione economica, ndr ) uno studio, poi decideremo. Ma prima bisogna decidere gli strumenti efficaci che garantiscano la sicurezza dei lavoratori. Proporrò l'istituzione di comitati aziendali composti da lavoratori, imprenditori ed esperti che decidano come organizzare al meglio il lavoro garantendo a tutti protezioni adeguate".

Poi "bisogna assicurare che non ci siano assembramenti dei mezzi pubblici, e garantire ai lavoratori spostamenti con mezzi individuali. Devono essere sospese le mense: si mangia sul posto di lavoro anche con cibo portato da casa e con la dovuta distanza. Gli ambienti devono essere sanificati continuamente e non ci possono essere deroghe. Poi i lavoratori dovranno essere sottoposti a screening sierologici. Ci vuole un po' di tempo. Credo che questo lavoro possa essere pronto entro il 27 di aprile".