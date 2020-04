Coronavirus: Mattarella, 'stiamo per vincere lotta, coltiviamo speranza e fiducia'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Stiamo per vincere la lotta contro il virus o, quanto meno, quella per ridurne al massimo la pericolosità. In attesa di farmaci specifici e di un vaccino che lo sconfigga del tutto. Coltiviamo speranza e fiducia. Nella condivisione che tutti avvertiamo, in questo periodo, per la nostra sorte comune, desidero esprimere a tutti voi la mia più grande vicinanza". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un video messaggio alla vigilia di Pasqua.