Fiera Milano: Mattarella, 'centenario motivo orgoglio, con ospedale a servizio di tutti'

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Il centenario della Fiera di Milano è "regione di orgoglio, oltre che spinta a ulteriore impegno, per la città, la Lombardia e l'Italia intera". Lo scrive a Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della ricorrenza che pone l'accento su quanto fatto dalla società in queste settimane di emergenza sanitaria.

"Fiera di Milano ha voluto segnare la celebrazione del suo centenario, rinviata per l'emergenza sanitaria, ponendosi come parte attiva nella lotta al virus, con la realizzazione nei suoi padiglioni di un ospedale dedicato ai pazienti colpiti dal covid19. Ancora una volta - dice il Capo dello Stato - al servizio della città, della regione, della protezione della comunità".