Coronavirus: Conte, 'task force fase 2 sarà presieduta da Colao'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Il lavoro per la fase 2 è già partito. Non possiamo aspettare che il virus scompaia del tutto dal nostro territorio, superata la fase acuta stiamo lavorando a un programma che poggia su due pilastri: una task force di esperti e un protocollo sicurezza sul lavoro". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa spiegando di aver firmato il decreto per la task force della Fase 2.

Il pool sarà formato da "varie professionalità e dialogherà con il comitato tecnico scientifico. Dobbiamo inventarci nuovi modelli organizzativi" nel lavoro, "modelli più innovativi che tengano conto della qualità della vita".

"Questo gruppo di esperto sarà presieduto da Vittorio Colao e tante personalità che risiedono in Italia e all'estero come Giovannini, Maggini, Mazzuccato ".