Coronavirus: Conte-capidelegazione, discussione accesa sul Mes

Coronavirus, SOS italiani bloccati all'estero: "Fateci rientrare"

Roma, 10 apr. (askanews) - Sono migliaia gli italiani, che si trovano temporaneamente all'estero ma residenti in Italia, che non riescono a tornare in Patria. Tramite rete diplomatica, stanno cercando il modo per rientrare nel proprio paese di origine. Ma gli scali sono chiusi e i biglietti aerei vengono cancellati continuamente. Dalla Farnesina fanno sapere che 55mila italiani provenienti da 70 ...