Coronavirus: Nobili a Pd, 'contributo solidarietà è follia'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Nel momento in cui il Paese versa non solo in uno stato di emergenza sanitaria, ma in una vera e propria emergenza liquidità chiedere soldi agli italiani è una follia". Luciano Nobili di Iv commenta così la proposta del gruppo del Pd alla Camera.

"Chiedere un contributo di solidarietà vuol dire non rendersi conto di cosa sta accadendo e - sottolinea - di quali siano le condizioni in cui versano i cittadini. Nel momento in cui le misure che abbiamo previsto dai 600 euro alla cassa integrazione ancora non sono arrivati agli italiani gli chiediamo soldi?".

"Questo è il momento in cui bisognerebbe ridurre la pressione fiscale. Almeno durante l’emergenza sanitaria e la crisi economica giù le mani dalle tasche degli italiani", conclude.