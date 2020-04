Coronavirus: Crimi, 'Mes voluto da centrodestra, nostra linea non cambia'**

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - “Quelli che oggi si stracciano le vesti e inveiscono contro il Mes sono gli stessi che nel 2012 ne approvavano la nascita. Gli stessi che adesso, in Europa, vantano come alleati quegli olandesi che hanno portato il Mes al tavolo della trattativa. Intanto, contrariamente alle fake news diffuse da qualcuno, ieri non è stato attivato nulla. E la nostra linea sul Mes non cambia: no a misure che i cittadini rischiano di dover pagare a caro prezzo in futuro”. Lo scrive su Facebook il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi.