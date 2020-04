Coronavirus: Majorino-Toia, 'Ue intervenga per situazioni in Rsa'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - “Abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare alla Commissione europea per sollevare anche a livello europeo l’attenzione sulla situazione drammatica nelle Rsa, in particolare in quelle lombarde”. Lo annunciano Pierfrancesco Majorino e Patrizia Toia, parlamentari europei del Pd. “Si tratta -spiegano- di una situazione talmente grave e potenzialmente diffusa da dover interessare tutti i livelli decisionali, per questo abbiamo deciso di sollecitare interventi tempestivi anche presso la Commissione europea”.