Coronavirus: Fontana, 'domani Dpcm, validità fino a 4 maggio'

Milano, 9 apr. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha ancora dato le linee del Dpcm che dovrà rendere pubblico credo domani. Confermo che avrà validità fino al 4 maggio, credo che i contenuti siano in linea con il vecchio Dpcm, salvo qualche piccola concessione". Lo ha detto in diretta su Telelombardia il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. "Bisogna consolidare questo trend".