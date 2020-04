Coronavirus: Conte a governatori e sindaci, 'riaprendo ora rischio sacrifici vani'**

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Al momento non siamo nelle condizioni di riaprire le attività produttive, rischieremmo di far risalire la curva dei contagi e vanificare i risultati che abbiamo ottenuto con le misure messe in atto dal governo". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte ai governatori, ai rappresentanti dell'Anci e dell'Upi con cui è in videoconferenza.