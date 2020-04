Coronavirus: Fornaro-Grimaldi, 'Piemonte chiuda attività commerciali a Pasqua'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Pieno e convinto sostegno alla richiesta dei sindacati piemontesi di chiudere i punti vendita delle attività commerciali a Pasqua e pasquetta. Sarebbe una decisione di buon senso e, soprattutto, di rispetto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che in queste settimane sono state sottoposti a una pressione e a uno stress di cui non si può non tenere conto". Lo affermano il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro e il capogruppo di Liberi Uguali e Verdi alla Regione Piemonte, Marco Grimaldi.

"Sarebbe anche un modo per la comunità per ringraziarli del loro impegno in questa emergenza sanitaria senza precedenti, oltre anche a favorire l’attività di controllo delle forze dell’ordine. La Regione se vuole può farlo".