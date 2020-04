Coronavirus: Fratoianni a M5s, 'su assunzioni scuola nessuna posizione strumentale' (2)

(Adnkronos) - “Non abbiamo mai fatto mancare il nostro contributo e la nostra lealtà a questo governo - insiste il parlamentare della sinistra - neanche in questa fase di emergenza epocale, ma pensare che una pandemia mondiale generi valide giustificazioni per modificare la didattica, gli esami, la valutazione e invece sia irrilevante rispetto alla concreta possibilità di bandire i concorsi ci pare francamente surreale. “

“Dobbiamo sostenere il mondo della scuola in questa difficoltà e per questo dobbiamo impegnarci per trovare tutte le soluzioni alternative praticabili per garantire la massima serenità possibile anche in questa fase. Non possiamo immaginare che congelare la vita di centinaia di migliaia di precari anche per il prossimo anno scolastico sia l’unica soluzione possibile. Giustamente non lo abbiamo fatto per gli studenti e le loro famiglie, così non dobbiamo farlo per il personale scolastico.

Per questo - conclude Fratoianni - chiediamo lealmente un confronto dentro la maggioranza per discutere, confrontarci e trovare insieme le soluzioni migliori. Sono sicuro che insieme possiamo farcela”.