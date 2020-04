Coronavirus: Sensi (Pd), 'saremo voce sindaci in Parlamento'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "L'appello dei sindaci al governo parla per milioni di cittadini che chiedono non meno, ma più servizi; non meno, ma più tutele; non meno, ma più sicurezza. Se il Parlamento - come si dice spesso con enfasi - è la casa degli italiani, questa voce a Montecitorio sarà la nostra". Lo scrive su Twitter il deputato Pd, Filippo Sensi.