Coronavirus: Boldrini, 'scontro in Ue tra innovatori e conservatori'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “Lo scontro politico che si è aperto in Europa non è tra i Paesi del Nord e quelli del Sud, ma tra una visione progressista e innovativa e chi sta su posizioni conservatrici già dimostratesi fallimentari. I campioni del rigorismo conservatore, come dimostra il voto nel Parlamento olandese, sono gli alleati di Giorgia Meloni nel Parlamento europeo. Per la serie, ‘dimmi con chi vai e ti dirò chi sei’”. Così l’ex presidente della Camera e deputata del Pd, Laura Boldrini.