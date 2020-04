Coronavirus: Musumeci, 'crisi pescatori? Gioverno ha dichiarato lo stato di crisi'

Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - "In questo momento non si possono aprire i mercati, perché significa assembramenti. Sono vicino alla categoria dei pescatori. Il Governo ha dichiarato lo stato di crisi per i pescatori, il che ci consente di intervenire con una serie di sostegni in attesa della riapertura dei mercati ittici". Lo ha detto il Governatore siciliano, Nello Musumeci intervenendo a Pomeriggio cinque sulla crisi dei pescatori siciliani.