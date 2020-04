Coronavirus: Musumeci, 'artisti della Renault 4 irresponsabili, non dovevano venire in Sicilia'

Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - "Questi ragazzi della Renault 4 arrivati in Sicilia si sono comportati in maniera irresponsabile, intanto non dovevano entrare in Sicilia e chi li ha fatti passare è venuto meno al suo dovere, ha fatto malissimo". E' quanto dice il governatore siciliano Nello Musumeci a Pomeriggio Cinque. "I giovani artisti non avevano alcun titolo per passare - aggiunge - ora fanno bene a fare la quarantena (a Mazzarino ndr) e la devono fare con responsabilità. So che sono venuti per vedere la Sicilia ma io li invito a tornare quando sarà passata la tempesta, però devono riconoscere che sono stati superficiali".