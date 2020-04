Coronavirus: Scerra (M5S), 'amici Salvini e Meloni vogliono affossare Italia'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “Mentre il governo italiano si batte in Europa per dire si' Eurobond', no a Mes, gli alleati olandesi di Meloni respingono ogni forma di condivisione dei rischi e di aiuti per il nostro Paese. Siamo allo smascheramento dell'internazionale sovranista, un ossimoro in termini, perché gli amici di Meloni e Salvini sono gli stessi che per egoismo nazionale vogliono a tutti i costi affossare l'Italia". Lo scrive sul suo profilo Fb Filippo Scerra, vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e componente della commissione Politiche Ue.