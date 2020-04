Coronavirus: iniziato Cdm su ordinanza sindaco Messina**

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - E' iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Sul tavolo l'annullamento dell'ordinanza del sindaco di Messina che limita gli spostamenti in Sicilia, attraverso lo Stretto, come misura contro il diffondersi del Covid-19. Il Cdm segue il parere contrario del Consiglio di Stato sull'ordinanza del primo cittadino messinese, Cateno De Luca, che aveva deciso comunque di tirare dritto e non ritirarla. Si va, dunque, verso l'annullamento dell'ordinanza, che dovrà poi essere recepito con decreto della Presidenza della Repubblica.