Coronavirus: Ordine medici Caltanissetta, 'al via distribuzione mascherine Ffp2'

Truffa da 15 milioni di euro per 24 milioni di mascherine, il primo arresto per Covid

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2020 Truffa da 15 milioni di euro per 24 milioni di mascherine, il primo arresto per Covid La Guardia di finanza di Roma ha arrestato imprenditore per turbativa d’asta in gara milionaria bandita da Consip per l’approvvigionamento di mascherine / fonte Guardia di finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev