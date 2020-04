Coronavirus: Marti (Lega), 'bene Decaro, schizza spread tra annunci di Conte e realtà'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Bene ha fatto Decaro (Anci) ad abbandonare il tavolo con il Governo in Conferenza Unificata. La misura è colma e lo spread tra gli annunci di Conte e la realtà dei fatti è ormai schizzato alle stelle. Comuni e Sindaci sono allo stremo, come del resto i cittadini e le imprese che nonostante tutti i provvedimenti annunciati non hanno ricevuto ancora un euro, dopo un mese di quarantena”. lo sottolinea il senatore Roberto Marti capogruppo della Lega in Commissione Attività produttive.