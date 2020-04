Coronavirus: Conte, 'ammorbidire regole Ue o faremo soli'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "In Germania potete avere tutto lo spazio fiscale che volete, ma non potete mai pensare di affrontare un'emergenza sanitaria, economica, sociale di così' devastante impatto con il vostro spazio fiscale. E' nell'interesse reciproco che l'Europa batta un colpo, che sia all'altezza della sfida. Altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il sogno europeo e dire 'ognuno fa per se". Ma impiegheremo il quintuplo delle risorse per uscire dalla crisi e non avremo garanzia di farcela nel modo migliore, efficace, tempestivo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al tedesco Bild.

"Non dobbiamo arretrare rispetto a Cina e Usa che mettono al momento a disposizione il 13% del loro Pil. Io chiedo un ammorbidimento delle regole di bilancio. Altrimenti dobbiamo fare senza l'Europa e ognuno fa per sé - rincara la dose - Non dobbiamo alla fine starcene lì con le mani incrociate. Una buona medicina deve essere rapida,tempestiva, altrimenti il paziente muore".