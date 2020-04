Coronavirus: domani 12.30 chiama fiducia dl Cura Italia, in aula 50 senatori alla volta'**

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Domani, dalle ore 9.30, proseguirà l'esame Dl Cura Italia al Senato con discussione generale e dichiarazioni di voto. A seguire verrà posta la questione di fiducia. Pertanto la chiama avrà inizio attorno alle ore 12.30 e sarà consentito l'ingresso in Aula in ordine alfabetico a gruppi di 50 senatori per volta. Si apprende da fonti parlamentari.