Ponte crollato: Leu, 'accertare responsabilità, interrogazione a De Micheli'

Coronavirus, gli industriali del Nord: ripartire rapidamente

Milano, 8 apr. (askanews) - Mentre il governo studia come attuare la fase 2 e si guarda a Pasqua come giro di boa per capire se la curva discendente dei contagi è davvero iniziata, gli industriali del Nord chiedono di fare in fretta. "Occorre ripartire rapidamente per dare al paese, alle imprese e ai lavoratori un'agenda chiara e un quadro certo in cui operare", hanno scritto in una nota le ...