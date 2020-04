Coronavirus: Anzaldi (Iv), 'governo ha dovere di ascoltare appello industriali'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Il Governo ha il dovere di prendere davvero sul serio l’appello arrivato dalle associazioni di Confindustria Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto, non c’è un minuto da perdere: il presidente del Consiglio le convochi subito in videoconferenza e ascolti quale è il piano delle imprese, prima di firmare il nuovo Dpcm per la proroga delle chiusure da lunedì". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.

"E’ assolutamente condivisibile - prosegue Anzaldi - il criterio base indicato per le scelte delle prossime settimane, che deve essere la sicurezza. Chi è in grado di riaprire in sicurezza, di operare dando le massime garanzie di protezione ai lavoratori, deve poter riaprire, anche in accordo con i sindacati".

"Se non si affronta subito la questione economica, anche con il Piano Shock che Italia Viva propone da mesi per rilanciare gli investimenti, rischiamo che i danni diventino davvero irreparabili. Se a fine mese nessuno sarà in grado di pagare gli stipendi, pensiamo davvero che possa farlo lo Stato per tutti?".