Coronavirus: Meloni, 'videoconferenze Fdi con associazioni categoria'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Il turismo è in ginocchio per l’emergenza coronavirus ma è stato completamente ignorato dal Governo Conte. È vergognoso che un settore strategico per la nostra economia e che genera direttamente il 13% del PIL sia considerato figlio di un Dio minore e non abbia trovato spazio in nessun decreto dell’Esecutivo". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Domani Fratelli d’Italia avvierà un ciclo di videoconferenze con le associazioni di categoria più rappresentative del comparto: ci confronteremo con il settore turistico-ricettivo, le agenzie di viaggio e i tour operator, i balneari, le guide turistiche e gli operatori del trasporto e raccoglieremo le loro proposte in un manifesto che porteremo all’attenzione del Governo".

"Dopo la fiducia in Senato sul decreto Cura Italia è caduta la maschera della presunta volontà di condivisione con le opposizioni ma non ci interessa. Noi continueremo a fare il nostro lavoro per dare una mano: saranno gli italiani a giudicare".