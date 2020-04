Coronavirus: protesta cittadini a Lampedusa, 'stop agli sbarchi sull'isola'

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) - Protesta a Lampedusa di un gruppo di cittadini che manifestano contro gli sbarchi sull'isola. In poche ore sono arrivate 110 persone. Così, oggi, una sessantina di lampedusani si sono dati appuntamento davanti al Comune per protestare. Proprio ieri alcuni dei migranti arrivati e posto in quarantena avrebbero lasciato il centro d'accoglienza e si sarebbero recati in via Roma. Oggi il sindaco Salvatore Martello ha chiesto al Viminale di utilizzare una 'nave dell'accoglienza' da ormeggiare davanti all'isola per evitare di arrivare a Lampedusa.