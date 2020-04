Coronavirus: Parente 'sostegno a lavoratori con contratti a termine, esclusi da dl'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "In questo periodo di emergenza da Covid 19 molte aziende chiedono la cassa integrazione e quindi, a norme vigenti, non potrebbero più rinnovare contratti a termine e in somministrazione". Lo sottolinea la senatrice di Italia Viva Annamaria Parente.

"Avevamo chiesto con un emendamento di sospendere questa norma per il periodo di emergenza, consentendo alle imprese di rinnovare i contratti a termine e in somministrazione. Nel corso dell’iter della conversione in legge del decreto Cura italia abbiamo parzialmente risolto il problema per i contratti a termine, lasciando fuori i somministrati. Auspichiamo che questo errore venga rimediato perché dobbiamo farci carico delle decine di migliaia di lavoratori in somministrazione che rischiano di non poter continuare più a lavorare".