Coronavirus: Trano, 'dl liquidità rischia di essere bazooka a salve'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Sono in attesa del testo definitivo del Decreto liquidità varato dal Consiglio dei ministri il 6 aprile ma non ancora pubblicato in gazzetta ufficiale. Leggendo le bozze in circolazione si impone però una seria riflessione sulle modalità in cui la promessa creditizia si trasformerà in somme disponibili per le imprese". Lo sottolinea Raffaele Trano, presidente della Commissione finanze alla Camera.

"Non vedo grossi dubbi sui prestiti fino a 25.000 euro, mentre per gli importi superiori ritengo si determinerà una tempistica non adatta al clima di emergenza economica che stiamo vivendo. Davanti a questa crisi spaventosa gli imprenditori devono avere chiara la tempistica e, soprattutto, la sicurezza che gli importi vengano messi a disposizione prima che le aziende diventino decotte. Se il bazooka in mano al governo è costituito dal sistema delle garanzie, rischia di essere armato a salve e lo è ancora di più se l’Europa deciderà di mettere la mano davanti alla canna".