Coronavirus: F.Sala, 'mobilità lombardi sale al 40%, dato alto che ci preoccupa'

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - "Il dato della mobilità di ieri è al 40%, purtroppo è un dato molto alto perché è più del 10% di mobilità rispetto a martedì di settimana scorsa ed è ancora il 10% in più rispetto a due settimane fa. Questa settimana siamo partiti male, l’altro ieri con il 38% e ieri con il 40%. Questo è un dato che ci allarma". Lo ha detto a Sky Tg24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

"Abbiamo intenzione di rilevare gli spostamenti provinciali per vedere dove c’è maggio spostamento e metterlo a disposizione del prefetti per i controlli delle forze dell’ordine". Il dato delle 23 è ancora in aumento.

"Alle 23 sappiamo che c’è il cambio di turno dell’ospedale e ci sono diversi movimenti, però che il dato di movimento delle 23 sia simile a quello delle 20 o delle 19 ci lascia un po’ perplessi. Su questo bisogna un po’ indagare, proprio per questo abbiamo intenzioni di attivare anche un’analisi a livello più dettagliato provinciale".