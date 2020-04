Coronavirus: A. Benetton, 'non dobbiamo essere disfattisti, ce la faremo'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Non dobbiamo diventare disfattisti e dire che non ce la faremo" ad uscire da questa crisi. "Noi italiani e gli uomini in generale durante le difficoltà hanno sempre dimostrato di fare la differenza. Dobbiamo avere fiducia". Ad affermarlo in una diretta su 'Instagram' del Sole 24 Ore è Alessandro Benetton, il presidente di 21 Invest e presidente Fondazione Cortina 2021 sottolineando che l'Italia "ha sempre dimostrato una grande resilienza".