Coronavirus: Faraone, 'operatori sanitari deceduti vittime del dovere'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Lo Stato è riconoscente, è vicino e sostiene le famiglie dei nostri eroi. I medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, gli operatori socio sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie deceduti nelle corsie degli ospedali per il coronavirus saranno considerate vittime del dovere con un apposito fondo iniziale di 12 milioni di euro. Sono i nostri combattenti morti per salvare vite umane e sono orgoglioso che l’emendamento che mi vede primo firmatario insieme alla senatrice Donatella Conzatti, che equipara queste donne e questi uomini alle tante vittime del dovere, sia stato firmato da tutta la maggioranza e sia stato approvato ieri notte". Lo sottolinea Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato.

"Grazie ai senatori Gianluca Perilli e Rossella Accoto, ad Andrea Marcucci e Daniele Manca, a Loredana De Petris e Vasco Errani , a Julia Unterberger e Dieter Steger. Questa importante norma -aggiunge l'esponente di Iv- non cancellerà né ripagherà il dolore per la perdita di donne e uomini caduti in corsia ma credo sia nostro dovere rendere onore alla loro memoria e ristoro ai loro cari”.