Coronavirus: F.Boccia, 'paletti burocrazia sono stati cancellati'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Il labirinto della burocrazia è stato abbattuto, i paletti sono stati cancellati, oggi si fanno cose in tempo reale che un mese fa era inimmaginabile. Iniziano ad esserci tantissime banche che bloccano mutui con una semplice mail o con una telefonata, altre no, ma nelle prossime ore valuteremo se alcuni paletti vanno abbattuti definitivamente". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite di 'Circo Massimo' su Radio Capital.