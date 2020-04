Coronavirus: Fontana, 'Mattarella ci ha invitato a continuare su nostra strada'

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha avuto una conversazione telefonica ieri sera con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, "in cui - ha spiegato in diretta su Rete4 a Stasera Italia - ho rappresentato la situazione della Lombardia, i numeri di ieri: il capo dello Stato - ha aggiunto - ci ha invitato a continuare su questa strada, si è complimentato per quello che abbiamo fatto, e io l'ho ringraziato perché la sua presenza in questa crisi è stata costante".