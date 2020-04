Coronavirus: Gelmini, 'no voucher mette in ginocchio filiera alimentare'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "E' stato bocciato in commissione Bilancio al Senato l’emendamento di Forza Italia che prevedeva la reintroduzione dei voucher per l’agricoltura. Un grave errore da parte della maggioranza, una decisione che rischia di mettere in ginocchio la filiera alimentare del nostro Paese”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.