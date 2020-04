Coronavirus: Bernini, 'chiusura maggioranza su voucher irresponsabile'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Altro che coesione nazionale: nell’iter del decreto 'Cura Italia' la maggioranza si è rinchiusa nei suoi recinti ideologici rifiutando ogni confronto. In commissione Bilancio è stato appena bocciato un nostro emendamento per la reintroduzione temporanea dei voucher nel periodo dell’emergenza. E’ stata rifiutata perfino la trasformazione in ordine del giorno. Una chiusura totale, ingiustificata e irresponsabile, perché i voucher in questo periodo sarebbero un toccasana per il settore dell’agricoltura, impegnato nella coltivazione e nella raccolta, per cui c’è una grande richiesta di manodopera e per cui si rischia di interrompere la catena distributiva lasciando vuoti gli scaffali dei negozi". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.