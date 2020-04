Coronavirus: il testo della lettera inviata da Fico e presidenti Parlamenti Ue ad autorità Europa (2)

(Adnkronos) - "E’ evidente il rischio della perdita di tanti posti di lavoro, della definitiva chiusura di tante imprese e di una crescente marginalizzazione di larghe fasce di popolazione: la condizione di disagio e di frustrazione che può derivarne può minare la stessa tenuta dei sistemi democratici".

"L’Unione europea e ciascuno dei nostri Paesi sono chiamati ad affrontare uno sforzo eccezionale per arginare e porre rimedio alle conseguenze più drammatiche della pandemia. Le ingenti dimensioni delle risorse messe in campo a questo scopo da altri Paesi devono indurci a lavorare per una risposta coordinata e condivisa per evitare che l’Europa nel suo complesso risulti meno attrezzata del necessario".

"Le Istituzioni dell’Unione hanno già adottato importanti misure e ne stanno preparando altre che si accompagnano agli sforzi compiuti da ciascun Paese. La gravità della situazione, richiede, secondo lo spirito di solidarietà che costituisce uno dei fondamenti dell'integrazione europea, la mobilitazione di risorse senza precedenti, specialmente nell’Eurozona".