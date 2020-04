Coronavirus: Fontana, 'per Fase 2 valuteremo con Governo, aspettiamo esperti'

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Sulla fase 2 le decisioni della Regione Lombardia saranno prese assieme al Governo. "Con il governo ho un'interlocuzione costante e anche prima ho avuto un colloquio con il ministro Boccia. Su cosa si preveda per il futuro rispondo che le nostre scelte saranno dettate dalle valutazione epidemiologiche che ci diranno quando è giunto il momento di ripartire e di riaprire", ha spiegato il governatore Attilio Fontana, in conferenza stampa. "Valuteremo insieme al Governo se dovranno essere partenze limitate o complete, ma saranno scelte prese quando riceveremo il via libera esperti".