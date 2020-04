Coronavirus: Fondazione Giglio Cefalù, 'Consiglio comunale nega audizione presidente'

Palermo, 7 apr. (Adnkronos) - "Esprimo profondo rammarico per la mancata opportunità di confronto che mi è stata negata, per la seconda volta, di intervenire in audizione al Consiglio comunale di Cefalù". Lo afferma il presidente della Fondazione Giglio di Cefalù (Palermo), Giovanni Albano, che aggiunge: "Ho formalmente rinnovato la mia disponibilità a confrontarmi e a chiarire, nell’assise più rappresentativa della città di Cefalù, quanto la Fondazione abbia fatto e stia facendo per prevenire e contenere la diffusione del Coronavirus. Il confronto – conclude Albano - avrebbe sicuramente contribuito a dissipare le comprensibili preoccupazioni dei cittadini e a dare sostegno a quanti, ogni giorno, sono in prima linea in questa emergenza per assistere i pazienti".