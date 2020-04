Coronavirus, intergruppo Sviluppo sostenibile con 'Insieme per fermare il Covid'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "In tempi così difficili l’Intergruppo per lo Sviluppo Sostenibile sostiene con convinzione l’importante iniziativa di raccolta fondi 'Insieme per fermare il Covid', promossa da Anci, Asi (Automotoclub storico italiano) e Unicef Italia. Un impegno che è peraltro assolutamente in linea con i 17 goal della sostenibilità delle Nazioni Unite e che vedono nella salute globale uno degli obiettivi da raggiungere al più presto. In questo la cabina di regia Benessere Italia può svolgere anche in futuro un ruolo di notevole interesse e di coordinamento". Così Chiara Braga, deputata e coordinatrice dell'Intergruppo Sviluppo Sostenibile.

Il tavolo di lavoro in seno alla Cabina di regia Benessere Italia, in collegamento diretto con il Comitato Operativo della Protezione Civile, ha già destinato 500mila euro dei fondi raccolti all’acquisto di materiale sanitario di prima necessità come tamponi, respiratori e mascherine. Altri fondi saranno presto destinati sia ad interventi locali con carattere d’urgenza sia ad attività centralizzate.

"L’adesione dell’intergruppo sullo Sviluppo Sostenibile alla campagna rappresenta un ulteriore segnale della vicinanza delle istituzioni al Paese in questo momento difficile. L’iniziativa che la Cabina di Regia sta coordinando sta accogliendo il sostegno di molte istituzioni e organizzazioni. Il nostro ringraziamento va anche a quanti stanno concretamente contribuendo alla raccolta. Abbiano speso dei primi fondi per interventi immediati", dichiara il presidente della Cabina di Regia Filomena Maggino. Sul sito fermiamoilcovid.it i dettagli dell'iniziativa.