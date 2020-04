Coronavirus: Savino (Fi), 'non possiamo più permetterci Stato così burocratico'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - “Sono anni che il presidente Berlusconi ha lanciato la sua battaglia contro l’oppressione fiscale e contro l’oppressione burocratica: sono due zavorre che attanagliano i cittadini, le famiglie e le imprese. Speriamo che anche il governo e la sinistra si accorgano di quanto sia necessario, e non più procrastinabile, avere uno Stato snello, efficiente ed efficace, al servizio degli italiani e non contro. L’emergenza del coronavirus ha mostrato tutta l’inadeguatezza di uno Stato burocratico ed elefantiaco: non possiamo più permettercelo”. Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia.