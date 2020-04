Coronavirus: De Poli, 'aiuti ad aziende senza vincoli burocratici'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - “Servono aiuti veloci e diretti, senza vincoli burocratici, con una corsia privilegiata per le piccole medie imprese, e soprattutto con controlli post, successivi all’erogazione dei finanziamenti”. Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli, commentando il cosiddetto decreto liquidità approvato ieri sera in Consiglio dei ministri.

“E’ fondamentale -aggiunge- che arrivi un’iniezione di liquidità al nostro sistema economico e produttivo. Bisogna colmare un ritardo rispetto ad altri Paesi come la Germania dove si stanno muovendo in velocità. Per le aziende bisogna assicurare risorse, altrimenti il sistema si paralizza”.