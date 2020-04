Coronavirus: Boschi, 'ora burocrazia non fermi ripartenza'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Su liquidità alle aziende si è fatto un passo in avanti: ora verificarne l’attuazione. La burocrazia non fermi la ripartenza. Insisto sul turismo: 500€ a famiglia per le vacanze, aiuti per i lavoratori stagionali e per ammodernare gli alberghi. Il turismo per l’Italia è cruciale". Lo scrive su twitter Maria Elena Boschi di Iv.