Coronavirus: Pd, 'Pse chiede utilizzo Mes senza condizionalita' e eurobond'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo partecipato al Consiglio sulla Finanza e l’Economia del PSE, per preparare la posizione dei progressisti europei in vista dell’importante Eurogruppo di domani. Il Partito socialista europeo condivide la posizione del Pd e del governo italiano e la proposta di Paolo Gentiloni". Lo scrivono in una nota congiunta Emanuele Felice e Emanuele Fiano, rispettivamente responsabile Economia ed Esteri della segreteria nazionale Pd.

"Oltre alle importanti misure già approvate (sospensione del patto di stabilità e pieno sostegno della Bce per il nuovo debito nazionale e per finanziare le imprese in difficoltà) il Pse chiede che ogni paese possa accedere al Mes senza alcuna condizionalità, per spese legate all’emergenza del Coronavirus".

"E chiede inoltre, in aggiunta a tutto ciò, anche un salto di qualità nella costruzione europea: l’emissione di eurobond, per la mutualizzazione del debito futuro legato a questa crisi drammatica, che potranno essere usati sia per il bilancio nazionale dei singoli stati, sia per ampliare il bilancio europeo (anche questa è una svolta molto importante: finora il bilancio europeo non poteva finanziarsi a debito)".