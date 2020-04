Coronavirus: Fassino, 'sospendere bollette per lavoratori in Cig e imprese chiuse'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Una delle conseguenze dello stare 'tutti a casa' è un obiettivo e significativo aumento dei consumi domestici (energia elettrica, gas, acqua) con evidenti incremento delle relative bollette". Lo sottolinea Piero Fassino della Direzione del Pd.

"Per i lavoratori in cig, per i percettori dei 600 euro e per le imprese costrette a sospendere la propria attivita è necessario che Enel, Eni, Italgas, A2a, Hera, Iren, Acea e le altre società che erogano quei servizi sospendano il pagamento delle bollette di febbraio, marzo e aprile e ne dilazionino il recupero in un tempo medio. Si eviterebbe così che vi sia chi si vede recapitare bollette senza essere in grado di pagarle. In un momento in cui a tutto il Paese si chiedono comportamenti virtuosi e solidali, anche le societa' che erogano servizi domestici vi concorrano".