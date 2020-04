Coronavirus: Pimpinella, 'educazione digitale per sicurezza sanitaria dei cittadini'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - “Bene il subemendamento di Italia Viva al decreto Cura Italia in discussione in Senato che prevede di incentivare la moneta elettronica nei territori maggiormente colpiti dall’epidemia”. Lo dice Maurizio Pimpinella presidente dell'Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento.

"In queste settimane, stiamo vivendo in un mondo sull’orlo del cambiamento. L’avvento della pandemia da Covid19 rappresenta un punto di cesura storica ed economica ed è ormai sicuro che non torneremo più a vivere come prima. In queste settimane, stiamo facendo una sorta di 'innovazione emergenziale' nei confronti del mondo che probabilmente verrà: un mondo più smart, flessibile e dinamico che contribuirà a cambiare tutte le nostre abitudini in maniera profonda e radicale".

in questa fase, in particolare, l’educazione digitale e i pagamenti elettronici agevolano l’educazione sanitaria. Incentivare l’utilizzo della moneta elettronica, soprattutto se contactless o, meglio ancora, tramite smartphone, nei territori maggiormente colpiti dal contagio, anche attraverso la costituzione di un fondo dedicato agli esercenti per l’abbattimento dei costi di installazione dei dispositivi – come previsto da un emendamento del gruppo parlamentare di Italia Viva al Senato al decreto Cura Italia attualmente in fase di discussione - è un atto di buon senso che va nella direzione che abbiamo tracciato da anni, ma dev’essere un’azione adeguatamente sostenuta dall’informazione a tutti i livelli, soprattutto quella televisiva, dato che la televisione arriva nelle case di tutti gli italiani".