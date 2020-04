Coronavirus: a Lardini ok per mascherine, 60mila in produzione per le Marche

Milano, 6 apr. (Adnkronos) - Il gruppo Lardini, brand del Made in Italy specializzato in abbigliamento formale da uomo, ha convertito il suo stabilimento produttivo per iniziare a fabbricare mascherine. Da oggi, dopo il via libera delle autorità sanitarie ai suoi dispositivi, ha cominciato a distribuire gratuitamente il prodotto, iniziando dai cittadini del suo comune di origine, Filottrano (Ancona), e da quelli delle cittadine limitrofe. Lardini ne ha messe in produzione 60mila per ora e punta a distribuire le sue mascherine, ad uso civile, nelle Marche.

Il gruppo di alta sartoria ha acquistato da un fornitore italiano il "tessuto non tessuto" idoneo per la realizzazione dei presidi di protezione: "La produzione avverrà inizialmente all’interno dello stabilimento, rispettando ovviamente le norme sanitarie imposte". Le sarte hanno aderito all’iniziativa su base volontaria e avranno la possibilità di proseguire la realizzazione dal proprio domicilio, così da garantire un ulteriore sicurezza data dall’isolamento. "Le mascherine saranno donate gratuitamente al paese di Filottrano e ai comuni carenti della regione Marche, anche grazie al supporto delle farmacie e del comune", spiega una nota della famiglia Lardini, che definisce "incresciosa" la scelta di "fermare la produzione, tuttora in stand-by".

Ad ogni modo, "i nostri operai sono già a casa da diverse settimane, perché per noi la salute dei dipendenti è la priorità. Ora una parte di noi è tornata al lavoro, ma solo per produrre mascherine. Contribuire a sconfiggere questa emergenza è la cosa più importante. Al business ci penseremo dopo", è il commento di Andrea Lardini, presidente dell’azienda.